Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство по решению президента сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений СБ РФ.

Ранее документ был принят Госдумой 22 мая и одобрен Совфедом 30 мая.