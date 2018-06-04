При стрельбе на фестивале еды в Канаде пострадали четыре человека

Неизвестный открыл стрельбу по участникам фестиваля жареных мясных ребер в Канаде.

Инцидент произошел в пригороде Торонто поздно вечером в субботу. Трое мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, четвертый пострадавший обратился за медицинской помощью сам.

Информация о стрельбе поступила в полицию в 23:00. Как передает РИА Новости, сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось задержать злоумышленника.

"Следователи не считают произошедшее случайностью", - говорится в заявлении полиции. Добавим, что в субботу фестиваль еды посетили несколько тысяч человек.