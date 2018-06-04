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04.06.2018 19:35
Рубрика: Экономика

Нефтедоллары посчитают осенью

Профицит бюджета в 2018 году может превысить триллион рублей
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
Профицит бюджета по итогам года может превысить плановые 482 миллиарда рублей (полпроцента ВВП) при сохранении текущей конъюнктуры на рынке нефти. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного комитета Госдумы, где рассматривались поправки в проект бюджета.

Они сверстаны исходя из мартовского макропрогноза, еще до апрельского пакета американских санкций, и носят технический характер. Осенью предстоит еще одна переверстка бюджета, тогда же, исходя из решений, которые правительство должно принять во исполнение майского указа президента, минэкономразвития представит макропрогноз на следующее трехлетие, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Он представил основные корректировки на этот год: рост ВВП в диапазоне 1,6-2,1 процента - прежней версии макропрогноза соответствует верхняя граница; инфляция 2,7-3,2 процента, что немногим выше прежней оценки (2,8 процента) и все равно ниже цели ЦБ, несмотря на рост цен на бензин и ослабление рубля из-за апрельских санкций; среднегодовой курс 60 рублей за доллар, что не сильно выше прежнего прогноза (58,6 рубля); среднегодовая цена нефти повышена с 61,4 до 65-70 долларов за баррель при заложенных в закон о бюджете 43,8 и ожидавшихся на самом деле 61,4 доллара. Пересмотр нефтяных цен сделан с учетом продления сделки ОПЕК+, событий в Венесуэле и вокруг Ирана, объяснил Орешкин. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что нефтяные цены будут ближе к 65-67 долларам за баррель, а значит, профицит бюджета составит от 1 до 1,3 процента ВВП (1-1,3 триллиона рублей).

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"Дополнительные" нефтегазовые доходы будут конвертированы в валюту и отложены в резервы. Для ведомственных интересов гораздо большее значение имеет оценка роста ненефтегазовых доходов, поскольку только на эту величину, согласно бюджетному правилу, могут увеличиваться текущие расходы бюджета. По проекту поправок расходы вырастают лишь на 62 миллиарда рублей, что в основном обусловлено планируемым увеличением сборов от НДС на 165 миллиардов, в том числе за счет роста импорта. Ожидаемые доходы от госпакетов акций сокращаются законопроектом на 129 миллиардов. Кроме того, Счетная палата в своем заключении отметила риски уменьшения на 207,6 миллиарда рублей доходов от дивидендов госкомпаний из-за того, что минфину так и не удалось добиться установления единого норматива по дивидендам в размере не менее половины чистой прибыли.

Госдума планирует рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении уже 7 июня.

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