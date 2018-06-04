Путин не исключил оценки эффективности губернаторов по детской политике

Анна Кузнецова подготовила ежегодный отчет о работе института уполномоченных в сфере детства. "В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83 процента выросло число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе", - отметила она.
"Что людей в основном беспокоит в сфере образования?" - уточнил президент. "Запросы различного характера: с одной стороны, есть вопросы по качеству образования, образования детей с особенностями развития в той или иной степени, где-то доступность, где-то качество, ну и, конечно, тема воспитания, - перечислила собеседница. - Мы проработали этот вопрос с ведомствами, и на нашем съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создание специальной группы, чтобы можно было оценить, в том числе, качество воспитательного компонента в школе". Потому что измерять объем и глубину знаний научились, а вопрос воспитания требует особого изучения, считает она.
"В этой части мы подготовили целый план мероприятий, который посвящен безопасности, и тема воспитания включена в этот план. Это информационная и образовательная безопасность детей", - сообщила омбудсмен.
"Вам нужна моя поддержка или вы договорились уже с министерством?" - спросил Путин. "Часть вопросов уже проработана, часть, конечно, нуждается в дальнейшем согласовании", - был ответ.
Еще Кузнецова поблагодарила президента за майские указы. "Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а, значит, посвящена нашим детям", - сказала она. Есть разные критерии оценки деятельности глав регионов. И в первый год "Десятилетия детства" хотелось бы, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше, отметила омбудсмен и попросила рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав регионов детского компонента, "чтобы все-таки эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее". "Если в этой части мы найдем поддержку, я думаю, что тема детства станет не только важной для всех нас как для родителей, но и, безусловно, еще большую роль будет играть в региональной политике", - сказала она.
"Давайте я администрации и правительству поручу это проработать, как следует, с тем, чтобы это было реализуемо", - согласился Путин.
Подняла Кузнецова и вопрос жилья для детей-сирот: в последнее время очередь растет. Порождаются, к сожалению, "не совсем хорошие практики", сообщила она, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна - естественная, вторая - по судебным решениям) "получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников - детей-сирот". "Конечно, мы активно пресекаем эти практики, но система нуждается в серьезном и внимательном изучении", - считает она.
Кузнецова предложила переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой. "Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств", - констатировала она. Ряд регионов даже этой возможностью не пользуется, а возвращают средства, за что получает санкции, но дети остаются без квартир.
Еще одна проблема - обеспечение детей с особенностями развития (их в стране более 8 тысяч) лекарствами. Только 30 регионов на 100 процентов закрыли запрос на лекарственные препараты детей с орфанными, редкими заболеваниями. Дефицит превысил 8 млрд рублей, сообщила омбудсмен и предложила централизацию закупочных процедур, так как разница между розничной продажей и оптовой закупкой достаточно велика.
"Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому", - отреагировал глава государства.
Кузнецова рассказала о производстве Т-спота, нового альтернативного вида туберкулинодиагностики. "Нужно только, чтобы они по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене. Безусловно, по этому пути мы стараемся идти", - заметил президент.
А перед тем как начать доклад, омбудсмен передала главе государства "Письмо солдату". "Это детские работы, адресованные солдатам сегодняшним, прошлым и даже будущим. Они направлены в воинские части, и в этом году при поддержке Минобороны даже в Сирию", - рассказала Кузнецова.