Путин не исключил оценки эффективности губернаторов по детской политике

Президент решил поручить проработать возможность введения в критерии эффективности работы глав регионов детского компонента. Об этом на встрече попросила омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова. Также она предложила централизовать закупки лекарств по орфанным заболеваниям, на что президент согласился, что порядка в этой сфере нет, и передать ответственность за жилищные программы для сирот в Минстрой.

Анна Кузнецова подготовила ежегодный отчет о работе института уполномоченных в сфере детства. "В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83 процента выросло число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе", - отметила она.

"Что людей в основном беспокоит в сфере образования?" - уточнил президент. "Запросы различного характера: с одной стороны, есть вопросы по качеству образования, образования детей с особенностями развития в той или иной степени, где-то доступность, где-то качество, ну и, конечно, тема воспитания, - перечислила собеседница. - Мы проработали этот вопрос с ведомствами, и на нашем съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создание специальной группы, чтобы можно было оценить, в том числе, качество воспитательного компонента в школе". Потому что измерять объем и глубину знаний научились, а вопрос воспитания требует особого изучения, считает она.

"В этой части мы подготовили целый план мероприятий, который посвящен безопасности, и тема воспитания включена в этот план. Это информационная и образовательная безопасность детей", - сообщила омбудсмен.

"Вам нужна моя поддержка или вы договорились уже с министерством?" - спросил Путин. "Часть вопросов уже проработана, часть, конечно, нуждается в дальнейшем согласовании", - был ответ.

Еще Кузнецова поблагодарила президента за майские указы. "Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а, значит, посвящена нашим детям", - сказала она. Есть разные критерии оценки деятельности глав регионов. И в первый год "Десятилетия детства" хотелось бы, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше, отметила омбудсмен и попросила рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав регионов детского компонента, "чтобы все-таки эта тема была одной из приоритетных сегодня наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее". "Если в этой части мы найдем поддержку, я думаю, что тема детства станет не только важной для всех нас как для родителей, но и, безусловно, еще большую роль будет играть в региональной политике", - сказала она.

"Давайте я администрации и правительству поручу это проработать, как следует, с тем, чтобы это было реализуемо", - согласился Путин.

Подняла Кузнецова и вопрос жилья для детей-сирот: в последнее время очередь растет. Порождаются, к сожалению, "не совсем хорошие практики", сообщила она, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна - естественная, вторая - по судебным решениям) "получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников - детей-сирот". "Конечно, мы активно пресекаем эти практики, но система нуждается в серьезном и внимательном изучении", - считает она.

Кузнецова предложила переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой. "Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств", - констатировала она. Ряд регионов даже этой возможностью не пользуется, а возвращают средства, за что получает санкции, но дети остаются без квартир.

Еще одна проблема - обеспечение детей с особенностями развития (их в стране более 8 тысяч) лекарствами. Только 30 регионов на 100 процентов закрыли запрос на лекарственные препараты детей с орфанными, редкими заболеваниями. Дефицит превысил 8 млрд рублей, сообщила омбудсмен и предложила централизацию закупочных процедур, так как разница между розничной продажей и оптовой закупкой достаточно велика.

"Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому", - отреагировал глава государства.

Кузнецова рассказала о производстве Т-спота, нового альтернативного вида туберкулинодиагностики. "Нужно только, чтобы они по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене. Безусловно, по этому пути мы стараемся идти", - заметил президент.

А перед тем как начать доклад, омбудсмен передала главе государства "Письмо солдату". "Это детские работы, адресованные солдатам сегодняшним, прошлым и даже будущим. Они направлены в воинские части, и в этом году при поддержке Минобороны даже в Сирию", - рассказала Кузнецова.