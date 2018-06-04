Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США

Россия готова сделать все для решения ядерной проблемы КНДР и не может быть заинтересована в войне между этой страной и США, поскольку является соседом Северной Кореи. Об этом в интервью австрийской телерадиокомпании ORF заявил президент Владимир Путин.

"Я даже думать об этом не хочу, эта мысль наводит на нас страх. Если кто-то и существует, кто не заинтересован в этом, то это мы - Северная Корея наш сосед", - сказал Путин.

Он напомнил, что тот испытательный полигон, который уже уничтожил Пхеньян, был расположен в 190 км от границы с Россией.

Именно поэтому, заверил Путин, "мы сделаем все возможное для разрядки на Корейском полуострове".

В этом смысле большую надежду Россия возлагает на встречу президентов США и Северной Кореи, которая намечена на 12 июня в Сингапуре.

"Но, по моему мнению, отказ от ядерного оружия КНДР не должен быть дорогой с односторонним движением. Если лидер КНДР подкрепит свое намерение практическими шагами, к примеру, прекратит дальнейшие ракетные испытания и атомные испытания, тогда противоположная сторона должна принять понятные и четкие шаги навстречу", - констатировал российский лидер.

В результате, по его мнению, ситуация должна развиваться в позитивном ключе.