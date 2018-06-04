Новости

Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины 22:54
Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде" 22:38
Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока 22:34
Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына 22:27
Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США 22:12
Путин: Нет таких условий, при которых Крым вернется в состав Украины 21:59
Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС 21:58
В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии 21:47
Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты 21:41
Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018 21:24
В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок 21:08
Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей 20:55
Экс-президента США выписали из больницы 20:50
Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси 20:48
Додон: Русский останется языком межнационального общения в Молдавии 20:25
Первые претенденты на пост мэра Москвы подали документы в Мосгоризбирком 20:21
Президент разрешил выбирать депутатов без открепительных 20:19
В России могут ввести топливный сбор для авиапассажиров 20:16
Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше 20:09
Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 20:06
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 19:55
Украина перекрыла часть Азовского моря 19:51
В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов 19:40
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав 19:40
В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 22:34
Рубрика: Власть

Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока

Президент России Владимир Путин решит, какой деятельностью займется, после того, как истечет срок его полномочий.

Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС

"Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить", - заявил он в интервью австрийскому телеканалу ORF, призвав отказаться от спекуляций вокруг этой темы.

По словам Путина, после окончания срока многое будет зависеть от результатов, которые покажет он и его команда.

"Многое будет зависеть от того, как мы будем работать. Я давно занимаюсь этой государственной деятельностью, и я должен сам решить, что я буду делать, когда истечет нынешний срок президентских полномочий", - заметил он.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский