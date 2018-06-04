Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока

Президент России Владимир Путин решит, какой деятельностью займется, после того, как истечет срок его полномочий.

"Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить", - заявил он в интервью австрийскому телеканалу ORF, призвав отказаться от спекуляций вокруг этой темы.

По словам Путина, после окончания срока многое будет зависеть от результатов, которые покажет он и его команда.

"Многое будет зависеть от того, как мы будем работать. Я давно занимаюсь этой государственной деятельностью, и я должен сам решить, что я буду делать, когда истечет нынешний срок президентских полномочий", - заметил он.