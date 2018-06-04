Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС

Россия не стремится разделить Евросоюз: чем больше проблем внутри ЕС, тем больше рисков для нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии визита в Австрию.

"У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз наш крупнейший торгово-экономический союз. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, зачем Россия развивает контакты с евроскептиками.

"Нам нужно наоборот развивать сотрудничество с ЕС. Если на политическом уровне мы с кем-то работаем теснее, чем с другими, то исходим только из простых прагматических соображений", - пояснил Путин.

"Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности с нами работать. Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе. Мне хотелось бы, чтобы Австрия и другие страны ЕС выбросили эту мысль у себя из головы", - также заявил президент.