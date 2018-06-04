Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины

Статус Украины как нейтрального государства и ее невступление в члены НАТО - важные факторы для России, но решение по этим вопросам будут принимать граждане соседнего государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"Это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности", - пояснил Путин.

Он конкретизировал, что речь идет, например, о новых комплексах противоракетной обороны, которые могут быть нацелены на снижение ядерного потенциала России.

"Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", - вновь подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что это не единственная проблема, которую Россия считает важной в контексте политического кризиса на Украине. Речь также идет об ограничениях в использовании родных языков для национальных меньшинств в стране. Соответствующий закон критиковали и в Европе, напомнил Владимир Путин.