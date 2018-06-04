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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало критерии биометрических образцов - изображения лица и записи голоса, которые будут использоваться для идентификации граждан в единой биометрической системе - она сейчас создается в России.
Один взгляд в камеру позволит открыть счет в банке, не вставая с дивана. Фото: Depositphotos.com Один взгляд в камеру позволит открыть счет в банке, не вставая с дивана. Фото: Depositphotos.com
Один взгляд в камеру позволит открыть счет в банке, не вставая с дивана. Фото: Depositphotos.com

Проект документа, определяющего порядок сбора, обработки и хранения биометрических персональных данных, а также требования к ним, ведомство опубликовало для общественного обсуждения.

С фотографиями, которые будут использоваться для идентификации, все предельно просто. Изображение должно быть четким, без лишних деталей - таким, чтобы лицо человека на фото можно было легко разглядеть. Прописаны также параметры, касающиеся разрешения, яркости, формата и размера файла изображения.

Что касается качества записи голоса, то, во-первых, не допускается использовать шумоподавление. Во-вторых, на записи должен быть голос лишь одного человека.

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Такие требования для идентификации неслучайны. Ошибок при определении личности быть не должно. Предполагается, что идентификацию по биометрическим данным можно будет использовать для получения в упрощенном порядке государственных, муниципальных и в первую очередь банковских услуг.

Возможность дистанционной идентификации клиентов кредитных организаций появилась после принятия поправок в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ранее это было запрещено, так что открывать счета или вклады без личного присутствия клиентов банки не могли.

Когда единая система заработает, гражданину потребуется один раз пройти идентификацию в кредитной организации. Его снимут на веб-камеру и сделают аудиозапись голоса. После этого он сможет дистанционно получать услуги в любом банке. Для этого нужно будет лишь поднести к лицу камеру смартфона или планшета и произнести кодовую фразу. Если голос и изображение совпадут, доступ к финансовым услугам будет открыт.

Сейчас уже завершился этап сценарных испытаний системы. По его результатам, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет определен минимальный порог успешной идентификации, то есть процент схожести идентифицируемого образца (видеозапись с изображением лица и запись голоса гражданина) с биометрическим шаблоном. Исходя из этого порога, банк будет принимать решение об открытии гражданину счета. В сценарных испытаниях участвовали около 1,5 тысячи человек из различных регионов России. Было собрано 52,8 тысячи фотографий и 17,6 тысячи образцов голоса. Это огромный массив данных. Сейчас проводится их анализ.

"Ростелеком", который был назначен главным исполнителем проекта, сейчас ведет работу над усилением систем защиты от подделок биометрических образцов и защиты данных. Для граждан и бизнеса разрабатывается специальный информационный портал, где они смогут получить ответы на часто возникающие вопросы, сообщили "РГ" в "Ростелекоме".

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Параллельно оператор системы ведет интеграцию с информационными системами банков, которые каждый для себя уже начали накапливать банк биометрических данных о своих клиентах. Уже с 1 июля 2018 года, после вступления в силу Федерального закона N 482-ФЗ, который легализует работу единой биометрической системы в нашей стране, россияне смогут зарегистрироваться в ней, зайдя в отделение любого банка. При условии, конечно, что он к этой системе подключен.

Единая биометрическая система создается в России с середины 2016 года по поручению Правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Тестирование прототипа недавно состоялось на базе Государственного Эрмитажа. Посетителей, принимавших участие в эксперименте, попросили пройти биометрическое сканирование и купить билет в интернете. Вместо контролеров на входе в Эрмитаж их встречали устройства видеоидентификации.

В перспективе покупать билет вообще не придется. Тем, кто открыл счет в банке удаленно с помощью единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование своих биометрических данных во время посещения культурных объектов. При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета. Весь процесс будет аналогичен регулярному платежу для оплаты, например, сотовой связи, но деньги будут списываться по факту входа в музей, театр или галерею.

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