Рынок интернета вещей (IoT) в России растет медленно, но верно - без революций, но через усложнение решений и повышения требований к продуктам.

Можно сказать, что глобально сейчас развиваются два направления IoT: промышленный интернет и бытовой. Первый подразумевает обмен большими и сложными информационными потоками между машинами (М2М), в связи с чем требует больших скоростей и содержит мощные аналитические инструменты интерпретации информации.

IoT в быту работает иначе - это уже не столько интернет вещей, сколько интернет событий. Он, как правило, завязан на мелких, но значимых данных, когда что-то недавно произошло или, наоборот, должно произойти по сигналу. Диапазон таких событий варьируется от извещения о пожаре до заказа пиццы с помощью одной кнопки. Логично, что для их обслуживания нужны намного более простые и дешевые технологии, чем для индустриального интернета. Одну из них - CIoT (Cellular Internet of Things - интернет вещей в сетях сотовой связи) - предлагают операторы сотовой связи. Для них бытовой интернет - это золотая жила, ведь теперь можно связывать между собой не только людей, но и вещи, которых значительно больше. Поэтому сейчас идет активная работа над удешевлением связи и ее адаптацией под задачи IoT. Частично это возможно, но оборудование традиционных сотовых сетей дорого стоит, потребляет чересчур много энергии и слишком сложно в эксплуатации, так что CIoT в любом случае будет ориентироваться на высокодоходный рынок. А более низкодоходную часть с миллиардами подключенных простых и дешевых устройств захватит другое решение - драйвер развития интернета событий LPWAN.

LPWAN (Low-power Wide-area Network) - молодая технология, основанная на свойствах радиосистем, которая уже успела пережить пик популярности благодаря заявленным характеристикам и цене. Ведь оказалось, что можно дешево передавать данные с маленького брелочка на десятки километров! Пренебрегая скоростью передачи и объемами данных, LPWAN выигрывает в стоимости и простоте. То есть с помощью этой сети вы не сможете загрузить даже простейшее приложение на смартфон, зато сможете очень дешево передать информацию о местоположении гаджета, подать сигнал тревоги или снять показания различных датчиков.

Глобальный рынок LPWAN делят между собой две технологии - LoRa и Sigfox. Найти применение для LPWAN-сетей можно в абсолютно любой сфере. Это и автоматизация "умного дома", и удаленный сбор показаний приборов в ЖКХ, и мониторинг окружающей среды, и управление заказами в ретейле. Есть много решений для систем городского менеджмента - например, датчики, следящие за освещением, автомобильным трафиком, занятостью парковочных мест, уровнем шума и так далее. Дешевый способ передачи небольших данных также найдет применение в медицине, строительстве, логистике, сельском хозяйстве.

Для операторов связи бытовой интернет - золотая жила, ведь теперь можно связывать между собой вещи

Но, несмотря на эти радужные перспективы, есть и ряд сложностей, о которых никто не любит говорить. Уже сейчас к LPWAN сетям подключены миллионы устройств, через несколько лет это будут миллиарды. С ростом количества подключений "хайп" вокруг технологии начал немного идти на спад, потому что появился разрыв между идеальными решениями в вакууме и реальностью. Технологии LoRa и SigFox не лишены своих технологических недостатков. Например, прямому каналу LoRa не достает хорошей пропускной способности и высокой защищенности от помех, а у SigFox, наоборот, проблемы с обратным каналом. Также LoRa удобнее с коммерческой точки зрения - на сегодня эта технология фактически отдает бизнес-модель и детали технической реализации проекта на полное усмотрение заказчика и имеет открытый протокол LoRaWAN.

Самым глобальным остается вопрос безопасности: надежность передачи данных пока под вопросом

Тут есть довольно простое решение - нужно объединить технологии LoRa и SigFox, используя сильные стороны каждой. Сейчас по этой схеме развивается новый стандарт, который использует прямой канал с большой пропускной способностью и высокой помехозащищенностью (как у SigFox) и одновременно симметричный по дальности, простой в реализации и дешевый обратный канал (как у LoRa).

Но есть еще и ряд общих проблем для LPWAN: теоретическая пропускная способность не соответствует реальной из-за заполняющегося эфира - сигналы могут накладываться друг на друга и теряться; нельзя передавать большие объемы данных - максимум 19 коротких сообщений в сутки; минимальные размеры конечных устройств не такие уж минимальные (с полпачки сигарет), а реальная стоимость не опускается пока ниже 20 долларов.

Самым глобальным остается вопрос безопасности. Безлицензионный диапазон на то и безлицензионный, что надежность передачи данных пока под вопросом. В этом уникальность LPWAN - достоинства технологии одновременно являются и ее недостатками. Из-за простоты и низкой стоимости подключения доступ к физическому каналу открыт для любых мошенников, отсюда необходимость в очень качественной защите информации. Представьте ситуацию с "умным" домом, где все устройства управляются через LPWAN-сеть, в обратный канал которой кто-то влез, пусть даже непреднамеренно. Теперь этот кто-то может, например, включить свет, закрыть дверь или любым другим доступным способом повлиять на работу встроенных датчиков.

Так что первоочередная задача - это защита информации в LPWAN-сетях. Для этого нужно обеспечить целостность, подлинность, защиту от повтора и конфиденциальность передачи. Также должна быть обязательная защита идентификационного номера конечных устройств. И еще одно важное условие - подключение к безопасным системам хранения и коммерческой реализации информации, основанным на принципах блокчейна (например, IOTA).

Когда будет сделано хотя бы это, можно будет говорить о безопасности безлицензионного диапазона и масштабном распространении LPWAN. По нашим оценкам, нужно подождать всего несколько лет.