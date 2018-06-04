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04.06.2018 16:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Заболоцкий и Маяковский под звуки скрипки

Скрипачка Елена Ревич, заслуженный артист России Анатолий Белый и пианистка Полина Осетинская представили программу на стихи Маяковского и Заболоцкого
Текст: Наталья Лебедева
Стихи и музыка созданы друг для друга, уверены создатели программы "Заболоцкий и Маяковский. Два певца своего времени" заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич, заслуженный артист России Анатолий Белый и пианистка Полина Осетинская.
Книжный фестиваль "Красная площадь". Фото: Сергей Михеев/РГ Книжный фестиваль "Красная площадь". Фото: Сергей Михеев/РГ
Книжный фестиваль "Красная площадь". Фото: Сергей Михеев/РГ

В тот самый день, когда твои созвучья

Преодолели сложный мир труда,

Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,

Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.

Читает Анатолий Белый стихотворение "Бетховен" Николая Заболоцкого. А ему отвечает музыка - первая часть 7-й скрипичной сонаты Бетховена.

Анатолий Белый на фестивале "Красная площадь". Фото: Сергей Михеев/РГ

И снова Заболоцкий "Поэма весны":

…А весна, сумасбродка небес, -

И подружка моя, и поэма.

Что же может составить компанию "сумасбродке" весне? Конечно же "Петрушка" Стравинского.

И тут вступает Владимир Маяковский "Скрипка и немножко нервно". А ему вторят скрипка, фортепиано и Прокофьев.

Выступление скрипачки Елены Ревич на книжном фестивале "Красная площадь". Фото: Сергей Михеев/РГ

Завершает вечер "Иволга". Эту песню Николай Заболоцкий и композитор Кирилл Молчанов написали специально для фильма "Доживем до понедельника". На большом экране Вячеслав Тихонов. Его голос заставил зрителей украдкой смахивать слезы.

…Спой мне, иволга, песню пустынную,

Песню жизни моей…

Книжный фестиваль прощается с Красной площадью. До встречи 6 июня на Пушкинской площади. Праздник книги продолжается.

Текст взят с портала ГодЛитературы.РФ

На фестивале "Красная площадь" наградили лауреатов конкурса "Малая Родина"

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