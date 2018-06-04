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04.06.2018,  
13:21
Текст: Антон Валагин

БМП-2 превратили в истребитель танков

Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia.org

Минобороны России заказало первую партию модернизированных БМП-2М с тульским боевым модулем "Бережок". Машины будут направлены в одно из танковых соединений на Урале. Ранее испытания обновленных бронемашин начали экипажи танковой армии Западного военного округа в Подмосковье.

Техника будут переданы заказчику до конца года. По своем боевым возможностям модернизированная машина значительно превосходит БМП-2 советского образца. Но вооружении армии России находится порядка 3,5 тысячи таких машин.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Вооружение - главное отличие БМП-2М от старых машин. Установлено принципиально новая система управления огнем, включающая прибор наведения с тепловизионным модулем. Это существенно повышает как разведывательные, так и огневые возможности. БМП с одинаковой эффективностью действует днем и ночью, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Помимо 30-миллиметровой автоматической пушки и спаренного с ней пулемета ПКТ боевой модуль "Бережок" вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" с наведением по лазерному лучу. Дальность стрельбы "Корнетов" пять километров, их боевая мощь позволяет вывести из строя практически любой зарубежный танк. Контейнеры с ПТУР прикрыты броневыми экранами, да и сам "Бережок" по уровню защиты значительно превосходит штатную башню БМП-2.

Остальные агрегаты машины: корпус, трансмиссия, шасси - останутся прежними, но в процессе модернизации будет проведена ревизия всей матчасти, изношенные узлы и агрегаты заменят на новые. БМП-2М получит более мощный 370-сильный двигатель УДТ-23, способный разогнать 15-тонную машину по бездорожью до 44 километров в час.

- Первая партия машин - опытная. Ее будут испытывать около года в различных климатических условиях. На мой взгляд, перспективы у этого недорогого и эффективного проекта модернизации очень хорошие. Нельзя забывать, что на БМП-2 держится армия. Более современных и дорогих БМП-3 в войсках мало, - заключил Мураховский.

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