Во многих мировых рейтингах школьного образования лидирует Финляндия. Но, оказывается, и ей есть чему поучиться в России.

В московской школе 1253 провели цифровой урок английского языка для руководителя департамента образования Хельсинки Лайсы Похилайнен и ее коллег.

- На каком языке будем вести урок? На русском или английском? - обращается к гостье преподаватель английского Мария Тюляева.

Лайса Похилайнен выбирает русский. Она его, к слову, хорошо знает.

Мария включает огромный экран, запускает приложение "Московская электронная школа". На экране - достопримечательности улицы Волхонки (она в двух шагах от школы), а рядом - подписи на английском. Точно такая же картинка открывается на компьютере перед "ученицей". Надо быстро "перетащить" правильную подпись к нужной картинке. Работа буквально на 20-30 секунд. И сразу - следующее задание на экране: вставить пропущенное слово в нужное предложение. И тоже надо сделать это очень быстро.

- Очень интересно, - замечает Лайса Похилайнен. - У нас такого нет.

- Можно выйти к интерактивной панели и от руки написать нужные слова прямо в текст. Или поставить галочки, кому как удобнее, - предлагает педагог...

Картинка на большом экране и на учебных компьютерах снова меняется: слева слова на английском, предлагается написать перевод на русском, следующий шаг - все наоборот, нужен перевод с русского на английский. Принцип тот же - можно перетащить в строчку нужное слово, но лучше записать на доске от руки. Учитель сама готовила эти задания для электронной школы и сейчас показывает свой урок.

Мария преподает в младших классах и говорит, что с помощью электронных уроков поняла важную вещь: иностранные слова лучше учить не дома, как это обычно принято, а на уроке. Особенно если в расписании иностранный язык стоит первым или вторым. Еще одно наблюдение: перевод с английского на русский дети выполняют на 90 процентов, а с русского на английский - только на 70. Это задание сложнее, и на экзаменах, наверное, должно оцениваться гораздо выше. Пока что ни на ГИА, ни на ЕГЭ этот нюанс не учитывается.

Можно делать весь урок интерактивным, но самый оптимальный вариант для иностранного языка - отдавать на цифру четвертую часть времени, скажем, минут 10.

Как работает "Московская электронная школа"? Это ресурс, на котором собраны не только электронные дневники, журналы, но и другая полезная информация. Главное, тут есть в свободном доступе сценарии 19 тысяч уроков от столичных учителей, и можно взять что-то полезное от каждого. Родители могут найти здесь тесты и все учебники, для которых готовы электронные версии, и заниматься по ним с детьми летом. По большому счету, бумажных книг школа может больше вообще не покупать.

Как посмотреть сценарии или найти учебники? Заходим в электронный дневник, в левом верхнем углу ищем "Библиотека МЭШ", кликаем, заходим. Слева - меню, выбираем "Учебники", открываем, ищем нужные. Точно так же заходим в сценарии. Там в итоге экспертизы остаются только наилучшие, одобренные методистами и учителями. Если сценарий урока набрал мало откликов - "звездочек" от других учителей, которые пользуются разработками, его сменяет другой.

Перевод с английского на русский дети выполняют на 90 процентов, а с русского на английский - только на 70. Это задание оказывается гораздо сложнее

Школа 1253 - одна из тех, кто активно использует ресурсы МЭШ. Директор школы Наталья Акулова рассказала, что электронным "помощником" умеют пользоваться все учителя независимо от возраста.

Пока ресурсы "Московской электронной школы" доступны только столичным учителям, ученикам и родителям, но в ближайшем будущем ими смогут пользоваться абсолютно все россияне.

Между тем

Что сегодня есть в электронной школе?

Более 19 000 электронных сценариев уроков по всем обязательным предметам с 1-го по 11-й классы.

219 электронных учебных пособий издательств по разным предметам для 1-11-го классов.

367 электронных учебных пособий, подготовленных учителями московских школ по разным предметам.

Разработана электронная хрестоматия в 11 томах.

181 художественное произведение школьной программы.

6 прототипов предметных лабораторий по физике, планиметрии и стереометрии, алгебре, истории и географии.

Более 5 500 интерактивных образовательных приложений.