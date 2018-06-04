Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в центре столицы, на крупных магистралях, площадях и мостах, а также на подъездах к стадионам и фан-зоне на Воробьевых горах появится более двух тысяч приветственных флагов. На полотнищах изображены Кубок мирового первенства, официальный талисман турнира и крупные столичные достопримечательности. Волк Забивака "пропишется" в парке "Зарядье", на Поклонной горе, у Московского зоопарка и Парка Горького.

Фасад Центрального выставочного зала "Манеж" уже превратился в большой мультимедийный экран. По вечерам здесь показывают световое шоу на футбольные темы. Последние представления запланированы на 10 июня. А на время чемпионата свой облик поменяют знаменитые дома-книжки на Новом Арбате. На них будут "крутить" тематические видеоролики. Первый показ начнется 14 июня в 21.40 и продлится до полуночи.

Не останется в стороне от футбольного праздника и парк "Сокольники", где установят гигантскую вувузелу. Она будет реагировать протяжным гулом на человеческую речь и вести звуковые трансляции матчей.

Лучшие места для селфи болельщикам подскажут зеленые стикеры в залах ожидания столичных вокзалов и привокзальных площадях. Такие же наклейки появятся на станциях МЦК и платформах железной дороги. Сделать снимки на память фанаты смогут и с виртуальным Львом Яшиным. Цифровой двойник легендарного вратаря будет ждать своих поклонников у стадионов "Спартак" и "Лужники", на Воробьевых горах, в "Зарядье", "Сокольниках", парке Горького и Таганском парке.

Лучшие места для селфи болельщикам подскажут зеленые стикеры. Фанаты смогут сняться и с виртуальным Львом Яшиным

К приему гостей готова и транспортная инфраструктура. В поездах уже висят обновленные схемы с указанием стадионов, главной фан-зоны и билетного центра. В вестибюлях станций откроются дополнительные информационные стойки, где консультанты подскажут болельщикам короткий путь до арены, выдадут карты и путеводители на шести языках: русском, английском, немецком, китайском, испанском и французском. Объясниться с туристами смогут и кассиры. "Иноговорящие" окна отмечены стикером "We speak English". На всех линиях метро объявления звучат на двух языках, переведут и навигационные указатели. Чтобы избежать столпотворения, в дни матчей станции "Спортивная", "Воробьевы горы", "Лужники" и "Тушинская" после финального свистка будут работать с открытыми турникетами. А автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить болельщиков бесплатно и к стадионам, и от них после окончания матча.

Усилят на время чемпионата в Москве, как и в других городах-организаторах, меры безопасности. Например, на некоторых вокзалах вплоть по 25 июля досмотр придется проходить дважды - при входе в здание и выходе на перроны. Меняются и правила регистрации по месту пребывания. Получить временную прописку теперь нужно в течение трех дней с момента приезда в Москву. Сделать это можно в офисах "Мои документы". Новые правила касаются тех, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру. Постояльцев гостиниц, санаториев и домов отдыха зарегистрируют на месте.

Продажу спиртного столичные власти запретят - накануне и в дни проведения матчей. Алкоголя не будет в ближайших магазинах около "Лужников", "Спартака" и фан-зоны на Воробьевых горах. С прилавков снимут и безалкогольные напитки в стеклянных бутылках. Рестораны, кстати, уже пообещали не завышать цен, а кафе в Парке Горького, "Музеоне" и "Зарядье" - сделать 10%-ную скидку. Надо лишь показать паспорт болельщика.

С нововведениями столкнутся и автомобилисты. Движение изменится вблизи стадионов и в районе Воробьевых гор. Местные жители смогут проехать к своим домам по пропускам. На дорогах появился новый дорожный знак, запрещающий въезд в город нерейсовым автобусам. Исключение сделали для тех, кто осуществляет регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. И для автобусов, оборудованных системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кстати



Принять болельщиков чемпионата мира готовы около полутора тысяч московских гостиниц. Номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить выше 3480 рублей за сутки, в однозвездочных - 6970 рублей, а в трехзвездочных - 12 250 рублей. По данным департамента спорта и туризма, эмбарго чаще всего нарушают гостиницы уровня "три звезды" и ниже. Узнать о наличии свободных мест можно по телефонам туристического кол-центра: +7 (800) 302-31-12 и +7 (800) 350-51-12 (для звонков из других стран).