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04.06.2018 12:25
Проект: В регионах

Лучшие проекты СЭФ-2018 отправятся в Алушту на международный форум

Текст: Наталья Сирота
Традиционно в рамках Среднерусского экономического форума будут развернуты выставки достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации", а также инновационных разработок молодых ученых и предпринимателей Центрального федерального округа.

Стенды выставок продемонстрируют инновационные разработки в различных областях: науке, промышленности, агропромышленном комплексе, социальной сфере. Здесь будут представлена наукоемкая продукция и технологии для ключевых отраслей российской промышленности и сельского хозяйства.

В ходе выставки-презентации признанные эксперты-менторы дадут ценные консультации и рекомендации по дальнейшему развитию и реализации представленных проектов. По итогам будут отобраны лучшие проекты, которые получат ценные призы и дипломы-победителей. Каждый из участников выставки получит сертификат участия.

В рамках экспозиции состоятся презентации проектов молодых ученых из разных регионов центра России.

Выставка проходит один день, 8 июня в часы работы Среднерусского экономического форума. В 2017 году в ней приняли участие инноваторы из десяти областей, в том числе, Курской, Тульской, Орловской, Тверской, Московской, Рязанской, Брянской и Белгородской областей. Было представлено более 100 инновационных проектов. Ряд из них получили дальнейшие гранты на развитие. Ежегодно выставку посещают 2500 участников форума. Организатор выставки - Агентство по привлечению инвестиций Курской области.

Также лучшие проекты в сфере электроники будут приглашены на финал конкурса "Фестиваль инноваций" в Алуште в рамках Международного форума "Микроэлектроника" (он пройдет с 20 сентября по 10 октября 2018 года).

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