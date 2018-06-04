Московские школьники завоевали первое место на футбольном турнире для детей с ментальными нарушениями

Столичные школьники в возрасте от 8 до 12 лет стали победителями межрегионального футбольного турнира для детей с ментальными нарушениями, который проходил 1 июня, в День защиты детей, в столице. Об этом сообщил "РГ" президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов.

- Серебро в этой возрастной категории взяли школьники Подмосковья, а бронзовые медали - юные футболисты Ивановской области. По результатам турнира первое, второе и третье место среди ребят постарше взяли команды школьников из Смоленска, Санкт-Петербурга и Владимира соответственно, - рассказал он.

Межрегиональный турнир проходил на столичном стадионе "Сокол". В нем по традиции приняли участие дети из Владимирской, Ивановской, Калининградской, Смоленской, Московской областей и команды города Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы приурочили спортивный праздник к Дню защиты детей и предстоящему Чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

- Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов - они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели и идут к ним, - говорит Юрий Смирнов.

Отметив, что межрегиональный турнир по футболу Специальной Олимпиады России проводится в третий раз, он выразил уверенность, что эта традиция продолжится. В программу турнира также вошли показательные выступления команды чирлидеров из Смоленской области, мастер-класс по юнифайд-футболу для самых молодых атлетов.