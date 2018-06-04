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04.06.2018 16:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Страсти по Максиму

На книжном фестивале попытались разгадать главную тайну Максима Горького
Текст: Наталья Лебедева
Кто он - Максим Горький? Великий социалистический писатель, чьи книги издавались многомиллионными тиражами? Или человек, сыгравший колоссальную роль в жизни писателей начала ХХ века? А может, просто "голова", которую студенты Литературного института имени Горького гладят на удачу перед экзаменом? Разгадать тайну Максима Горького в очередной раз попытались на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
Артист МХТ имени А.П. Чехова Евгений Киндинов читает монолог Сатина из пьесы "На дне". Фото: Сергей Михеев/РГ Артист МХТ имени А.П. Чехова Евгений Киндинов читает монолог Сатина из пьесы "На дне". Фото: Сергей Михеев/РГ
Артист МХТ имени А.П. Чехова Евгений Киндинов читает монолог Сатина из пьесы "На дне". Фото: Сергей Михеев/РГ

На экране "птенцы" из Литинститута пытаются объяснить, чем им близок Горький. Ответы озадачивают: кто-то честно признается, что читал, но ничего не помнит, кто-то вспомнил скучные уроки литературы в школе, а кто-то стал рассказывать о пьесе "На дне" и "Старухе Изергиль". Но итог обнадеживает: "Если бы не существовало рассказов Горького, жизнь была бы тяжелее".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В этот момент голубое небо затянули серые тучи и пошел сильный дождь. Зрители спешно попрятались под навесы.

- Все-таки Горький - мистическая фигура, как только о нем заговорили, сразу начался ливень. Кстати, похоронен он тут неподалеку, - заметил писатель и журналист Павел Басинский, автор книги "Горький: страсти по Максиму".

Басинский напомнил, что Горький провозгласил религию человека. Он поверил, что в СССР происходит создание нового человека. И самое ценное в религии Горького, что он искал для человека не комфортного состояния, а творческого. Он мечтал, чтобы люди жили в состоянии творческого процесса. Мечта его так и не сбылась.

- Для него именно человек - главная неразгаданная загадка, - объясняет Басинский. - Горький писал, что нет красоты в природе, вся красота в душе человека.

А может, ответ на вопрос, кто такой Максим Горький, стоит искать в его произведениях. Актрисы МХТ имени Чехова Кристина Бабушкина и Ольга Литвинова читают отрывок из его пьесы "Мещане". А студенты Мастерской Дмитрия Брусникина показывают фрагмент рассказа "Страсти-мордасти": "Ну? А ты - какой человек? - Так себе. Никакой. - Ну, уж врешь! Всякий человек - какой-нибудь, я ведь знаю…" Поэт Андрей Родионов читает "Песнь о буревестнике".

Прозвучал на площади и его "Эдельвейс", и монолог Сатина из пьесы "На дне" в исполнении артиста МХТ имени А. П. Чехова Евгения Киндинова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но каждый слышит в этих строках своего Горького. Даже голос самого писателя в записи - фрагмент его выступления на съезде 1934 года - лишь добавляет еще одну краску в общую палитру.

Писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов отметил еще одну грань таланта Максима Горького - его огромную веру в книгу и литературу.

- Горький был великим организатором. Я не знаю другого такого человека, который столько бы сделал для русской культуры и писателей начала ХХ века, - рассказывает он. - Круг его знакомств поражает воображение: Толстой, Бунин, Ленин, Сталин. В Горьком была интересная черта: он мог увлечься каким-то человеком, но потом резко охладеть. Он был противоречивый, непростой. И я, честно говоря, до сих пор не до конца понимаю его идеи, его как человека. Есть какая-то недосказанность, загадка: кто такой Горький?

Текст взят с портала ГодЛитературы.РФ

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