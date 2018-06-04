Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и камерный ансамбль "Солисты Москвы" представили музыкально-литературную композицию "Моцарт и Сальери".

На главной сцене "Красной площади" московская премьера - музыкально-литературная композиция по мотивам "маленькой трагедии" Александра Пушкина "Моцарт и Сальери". За дирижерским пультом - народный артист СССР Юрий Башмет, а само знаменитое произведение не просто прочитал, а по-настоящему сыграл заслуженный артист России Григорий Сиятвинда.

Премьера этого концерта состоялась совсем недавно - в апреле 2018 года в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета в Хабаровске. Теперь увидеть композицию смогли и все гости книжного фестиваля.

В ее основе - знаменитый текст Пушкина вместе с произведениями героев его трагедии: Моцарта и Сальери в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Как ранее отмечал сам Юрий Башмет, "Это очень интересно, потому что мы до сих пор знаем о жизни этих музыкантов очень мало, вот и решили соединить их композиции, чтобы слушатели смогли оценить музыкальный язык того времени". Кстати, это первая работа "Солистов Москвы" и их художественного руководителя в таком жанре.

Текст опубликован на сайте ГодЛитературы.РФ