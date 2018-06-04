11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения писателя А. И. Солженицына. Наталия Дмитриевна, вдова писателя, представила новые тома первого собрания сочинений А. И. Солженицына в 30 томах, выходящего в издательстве "Время".

Борис Пастернак, генеральный директор издательства "Время", нетерпеливо смотрит вдаль, туда, где Наталия Солженицына дает интервью "Известиям".

"Сегодня Наталию постоянно останавливают: хотят взять интервью и сфотографироваться. Сейчас мы ее выловим! Наталия Дмитриевна, вас уже ждут!" - кричит он.

Солженицыну встречают громкими аплодисментами. Маленький лекторий просто не вмещает такое огромное количество зрителей. Наталия Дмитриевна приветствует посетителей и рассказывает о том, как сборник готовился к выходу:

"Я очень рада, что книга вышла. Ее не удавалось выпустить довольно долгое время. Изначально мы не планировали издавать переписки и письма. Когда в свет вышел "Один день Ивана Денисовича" писателю стали присылать письма со всей страны. Потом, когда он станет диссидентом, поток писем на некоторое время прекратится, но, видимо, для того чтобы нахлынуть с новой силой уже за рубежом.

Мне бы еще хотелось пару слов сказать о произведении "Угодило зернышко промеж двух жерновов". Эта книга имеет иронический подзаголовок "Очерки литературной жизни", хотя в самом произведении речь идет именно о том, как этой литературной жизни препятствовали всеми возможными способами. Зернышко - это сам Солженицын, а жернова - советский режим и Америка".

Наталия также говорит о том, что новый том она и Борис получили только вчера, из Екатеринбурга, и пока у них есть только двадцать экземпляров, пятнадцать из которых они готовы продать сегодня на книжном фестивале.

Говорит вдова писателя и о будущих планах:

"Конечно же, мы собираемся выпустить и остальные книги. Также в Москве планируется открыть музей-квартиру, которая будет находиться по адресу Тверская, 12, но не знаю, как скоро возможно будет реализовать эту идею. Мы также планируем выпустить дневник романа "Красное колесо". Специалисты говорят, что это уникальный дневник, потому что он не повествует о личных переживаниях, а рассказывает нам о процессе создания романа".

Рассказывает Наталия Дмитриевна и о семье:

"У меня сейчас уже 8 внуков. Двое сыновей живут и работают в Москве, один - в Америке, он пианист, часто приезжает играть в Россию. Этим летом приедет вместе со своей семьей посмотреть один футбольный матч. Я сама футбол не люблю, больше поддерживаю хоккей и баскетбол. Сама в молодости занималась академической греблей и стала мастером спорта".

Из зала задают вопрос: "Какие спектакли ставят по Солженицыну? Хотел ли он сам, чтобы кто-то снял фильм по его произведениям?"

"Когда Александр Исаевич еще был жив, он застал телесериал "В круге первом", который ему даже понравился. Но вообще он не хотел, чтобы кто-то ставил его произведения в театре, ему казалось, что так стирается грань между ним и читателем. Во многих городах сейчас ставят спектакли по произведениям Солженицына, меня порой даже не спрашивают, и я о них узнаю по новостям".

Последний вопрос задает Борис Пастернак. Он спрашивает, можно ли рассматривать произведения Солженицына как инструкцию для оппозиции. Наталия пожимает плечами и отвечает:

"Сейчас мы живем совсем в другое время. Я согласна, что существует множество проблем, которые требуют незамедлительного решения, и с этим надо что-то срочно делать. Но, понимаете, мы должны менять и себя в том числе: становиться честнее, добрее и справедливее. Тогда все обязательно получится".

Текст взят с портала ГодЛитературы.РФ