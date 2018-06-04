На Среднерусский форум приедут делегации двух десятков стран

Седьмой Среднерусский экономический форум, который откроется в Курске 8 июня, посвятят "экономике знаний" и всему, что с нею связано. Тема стала интересна почти трем тысячам аналитиков и экспертов: это не только чиновники и ученые, но и представители крупных компаний-инвесторов, банковского сектора и общественных организаций.

Как интегрировать науку в производство, подготовить новые кадры для цифровых предприятий и "перестроить" мышление уже опытных сотрудников, сформировать малые инновационные компании и найти новые рынки сбыта для крупных игроков рынка, а также создать общественную среду, которая заинтересует подрастающее поколение - все это представители 20 регионов России и 18 иностранных делегаций обсудят на разных площадках масштабного форума.

Свои заявки на участие подали представители Германии, Словакии, Индии, Панамы, Эль-Сальвадора и других государств, где российский бизнес видят, прежде всего, в качестве надежного партнера для сотрудничества.

Стоит отметить, что практически все эти государства уже связаны прочными узами сотрудничества с главным организатором форума - администрацией Курской области, а в самом регионе давно и успешно реализуются совместные проекты.