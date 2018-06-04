Навигацию в московском метро переведут на английский язык

В течение года в московском метро навигацию переведут на английский язык.

Информацию продублируют на лайт-боксах на платформах и станциях. Сейчас уже лайтбойксы заменены на 23 станциях и в переходах и вестибюлях 111 станций. К началу чемпионата мира по футболу их обновят еще на 34 станциях как Кольцевой линии, так и станциях внутри нее, вблизи стадионов "Лужники" и "Спартак", где пройдут матчи.

Кроме того, в вагонах метро уже обновлены схемы, на которых обозначены стадионы и фан-зона на Воробьевых горах, сообщает портал мэра Москвы.