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04.06.2018 20:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первые претенденты на пост мэра Москвы подали документы в Мосгоризбирком

Текст: Любовь Проценко

Едва в столице дали официальный старт избирательной кампании по выборам мэра Москвы, как появились претенденты на этот пост.

"В первый же день приема документы на самовыдвижение кандидатом в мэры подал председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, следом за ним - гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Оба претендента, как выяснилось, выдвигались кандидатами в мэры на прошлых выборах в 2013 году, однако документов для регистрации не представили. Напомним, о своем участии в предстоящих выборах заявили также действующий мэр столицы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер "Альянса Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и другие. Но документы в Мосгоризбирком подали пока лишь двое. У остальных претендентов время еще есть - документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, а на регистрацию - до 18:00 3 июля. Сделать они это могут в течение всей рабочей недели с 9:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.

Для регистрации кандидатам потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку нужно собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей или 0,5% от общего числа в Москве.

В прошлых выборах мэра Москвы, проходивших в 2013 году, кандидатами выдвигались 40 человек, но только шестеро были зарегистрированы.

Нынешние выборы мэра пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

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