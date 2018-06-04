Собянин осмотрел первую цифровую электроподстанцию в Москве

Первая в России цифровая электроподстанция "Медведевская" появилась в Новой Москве - на территории исследовательского центра "Сколково" вблизи Можайского шоссе. Благодаря ее появлению здесь, не только все объекты инновационного кластера получили энергоснабжение, но и у жителей и застройщиков соседних районов больше не будет проблем с подключением к сети и перебоями в электроснабжении, которыми много лет страдали присоединенные к столице территории.

- Строительство инновационной цифровой подстанции - это революционное событие в России, шаг в будущее электроэнергетики, - так оценил "Медведковскую" мэр Москвы Сергей Собянин, познакомившись с работой подстанции.

Большое значение, по мнению главы города, новый объект имеет и для всего огромного электросетевого хозяйства мегаполиса: "В Москве больше 100 тысяч километров электрических сетей, более 20 тысяч подстанций и за все это платят москвичи в тарифах за электроэнергию. От того, как будет функционировать эта огромная машина сетевого хозяйства, как будут работать подстанции, во многом зависит стоимость и надежность электроэнергии".

По словам мэра, открытие первой цифровой подстанции - лишь элемент развития всей системы: "Будет идти речь о создании цифровой сети до потребителя. Все это вместе взятое должно дать около 30% снижения текущих расходов и, конечно, повысить надежность. Подстанция в "Сколково" - первая ласточка. Мы надеемся, что она полетит и в другие районы России и положит начало реконструкции электросетевого хозяйства по переводу его в цифру".

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский рассказал Собянину, что подстанция - полностью цифровая, в ее управлении применены элементы искусственного интеллекта и благодаря этому она обладает повышенной надежностью. Чтобы она работала, не нужна бригада специалистов и даже дежурный может следить за ее работой в удаленном режиме, как сейчас и происходит. У подстанции есть даже режим самодиагностики. В случае ЧП, например, система самостоятельно отключит поврежденные участки, и они не смогут вывести из строя всю подстанцию. По словам дежурного электромонтера Максима Филина, в его обязанности входит лишь регулярный обход территории подстанции и осмотр оборудования. В будущем же здесь не будет ни одного человека. Дежурные будут следить за работой техники дистанционно из восточно-оперативной зоны "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК).

"Это первый шаг к построению цифровой сети в городе и мы будем использовать и тиражировать этот опыт на все субъекты России", - заявил Павел Ливинский.

Справка "РГ"

Подстанция обеспечит электроэнергией административно-офисные, образовательные и жилые здания Инновационного центра, в котором к 2020 году на площади 4 млн м² будут жить, учиться и работать около 50 тысяч человек.