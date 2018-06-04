Три дня в Москве парковка будет бесплатной

С 10 по 12 июня парковка в Москве будет бесплатной.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Адмнистратора Московского парковочного пространства, в праздничные дни количество машин на столичных улицах уменьшится, и отмена платы за парковку не должна осложнить дорожную ситуацию.

В АМПП просят водителей, несмотря на бесплатную парковку, не забывать о соблюдении правил дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Городские парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам. Они, как правило, располагаются около крупных парков, например, на ВДНХ или около Сокольников, где в выходные наоборот традиционный наплыв посетителей.