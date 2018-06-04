Участники курского форума назовут способ разбогатеть

В рамках седьмого Среднерусского экономического форума в Курске, посвященного "экономике знаний", впервые состоится тематическая сессия о финансовой грамотности. Как отмечают участники этого диалога, неправильное и безответственное отношение к деньгам влечет за собой закредитованность населения, невозврат заемных средств и нестабильную обстановку в социуме. Избежать подобных проблем, по мнению экспертов, можно, если каждый человек будет хорошо разбираться в финансовых вопросах.

В самом Курске финансовой грамотности уделяют большое внимание: по улицам даже курсирует специальный "финансовый троллейбус", где пассажиров обучают основам правильного обращения с деньгами и рассказывают, как лучше распорядиться собственными деньгами.

Впрочем, это одно направление работы волонтеров. Второе - "киберпатруль": добровольцы вместе с правоохранителями мониторят интернет-ресурсы, которые мошенники используют для обмана людей и, пользуясь их наивностью, списывают немалые средства со счетов.

Этот опыт на Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала интересным и достойным тиражирования.

В рамках СЭФ к этой теме вернутся вновь. Однако теперь к диалогу приглашены не только чиновники, волонтеры, но и представители финансово-кредитных учреждений.