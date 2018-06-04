Ученые ЦФО представят чудеса науки в рамках СЭФ-2018

Новейшие научные разработки для промышленности, АПК, здравоохранения и образования представят молодые ученые в рамках Среднерусского экономического форума, тема которого в нынешнем году сформулирована как "На пути к экономике знаний". Традиционная выставка таких проектов в этот раз будет иметь одну особенность: она станет основой для дискуссии о том, как интегрировать науку и образование с конкретные отрасли экономики, а также управлять развитием наукоемких производств в условиях цифровизации и вести подготовку кадров в изменившихся условиях.

Примечательно, что к диалогу приглашены президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко. Оба уже заявили о своем согласии поучаствовать в форуме. Александр Сергеев в своем приветствии к участникам СЭФ-2018 уже отметил важность самого диалога между учеными, представителями бизнеса и власти. По его словам, внедрение научных достижений в тот же АПК Черноземья - играет важную роль. Это и сохранение плодородия уникальных почв, и возрождение семеноводства, и главное - производство чистых продуктов питания, которые будут конкурентоспособны не только на российском, но и на мировом рынке.

- Реализация Стратегии научно-технологического развития, обеспечение прорыва в этом направлении диктуют необходимость применения в сельском хозяйстве информационных технологий, создание искусственного интеллекта, робототехники поставило новые задачи перед научным сообществом России. Уверен, что седьмой Среднерусский экономический форум выработает конкретные пути решения стоящих перед отраслью задач, - подчеркивает Александр Сергеев.

Однако, как отмечают эксперты, сегодня важно найти способы поддержать вот такие научные разработки, в том числе и со стороны региональный властей. Каким образом можно это сделать, расскажут в Курске 8 июня.