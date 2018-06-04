В Курске пройдет выставка детской компьютерной графики

Выставка-конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем" откроется на Среднерусском экономическом форуме. Ежегодно тем проходит ряд мероприятий, ориентированных на молодежь: школьников, студентов, молодых ученых и предпринимателей.

В этом году в рамках форума состоится конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем". Он должен показать, какой мир будущего видят дети и насколько он отличается от планов и прогнозов взрослых.

Сегодняшним детям придется жить в цифровом окружении, поэтому техника работ - компьютерная графика. Конкурс позволит развить не только творческие способности детей, но и повысить их компьютерную грамотность, помочь лучше ориентироваться в цифровой реальности.

В конкурсе приняли участие дети до 14 лет, причем как отдельные авторы, так команды авторов. На форуме состоится награждение победителей. А пока лучшие работы на темы "Город, в котором я хочу жить", "Школа будущего", "Ученый будущего", "Аквагарденист - профессия будущего и другие, размещенные на сайте СЭФ, набирают лайки.