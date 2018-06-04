В Морозовской больнице заработал единственный в стране центр детского инсульта

Единственный в стране центр детского инсульта открылся в Морозовской детской больнице. Теперь у детишек с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями появилось больше шансов на успешный исход болезни.

- Центр создан по инициативе правительства Москвы. У нас свои алгоритмы диагностики, внедрены самые новейшие методики, оборудование позволяет диагностировать самые минимальные аномалии. Работаем круглосуточно, так как счет иногда идет на минуты, - рассказала руководитель центра детского инсульта Морозовской больницы Инна Щедеркина.

И не впервые Морозовская больница - впереди планеты всей. Здесь, например, работает отделение экстренной детской кардиохирургии, где уже успешно проведены первые операции на открытом сердце. В Морозовской ставят кардиостимуляторы малышам - такого не делают больше ни в одной больнице Москвы. А с января 2018 года здесь открыто новое направление медицинской помощи. "У нас созданы уникальные условия для работы детских хирургов - мы проводим не только диагностику на патологию плода в утробе матери, но и трансплантацию почки и костного мозга, - рассказал журналистам руководитель хирургической службы больницы Виктор Поддубный.

По его словам, ежегодно Морозовская детская больница проводит 25 тысяч операций, а загруженность этого медицинского учреждения никогда не бывает меньше 120%.