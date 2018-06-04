В Москве уровень сероводорода превысил норму в 2,5 раза

В ночь на понедельник в районе Печатники на юго-востоке столицы был зафиксирован скачок уровня сероводорода в воздухе, который превысил предельно допустимые значения в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Мосэкомониторинга".

Согласно наблюдениям, около 00:00 на улице Гурьянова было установлено 2,46 ПДК м.р. (предельно допустимая максимально разовая концентрация, прим. "РГ") вредного вещества, уточнили "Интерфаксу" в учреждении.

Рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия при этом не превышен.

Отмечается, что это второй случай увеличения содержания сероводорода в воздухе в этом районе за последние три дня. Предыдущий случай был зафиксирован в ночь с 1 на 2 июня.