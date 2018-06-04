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04.06.2018 22:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Наценка на терапевта

В Подмосковье начали выплачивать губернаторскую надбавку врачам
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7583 (120)
Врачи, работающие в Подмосковье, начали получать губернаторскую надбавку, которую глава региона Андрей Воробьев пообещал ввести в начале этого года. Участковым терапевтам и педиатрам дополнительно к зарплате теперь начисляют по 32 тысячи рублей.

Прибавку именно этим специалистам ввели не случайно. Терапевтов и педиатров в поликлиниках области не хватает больше всего - примерно тысячу специалистов. Сидеть в поликлиниках широкие специалисты не очень рвутся, ведь участковые врачи не имеют "суточных" стационарных надбавок. А в результате на одного терапевта приходится столько больных, что в очереди на прием можно просидеть два-три часа.

Участковым терапевтам и педиатрам дополнительно начисляют по 32 тысячи рублей

"Сейчас участковые врачи без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит их заработок. А также поможет нам привлечь новые кадры для работы в медицинские учреждения Подмосковья", - считает министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

Фото: Depositphotos.com
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Чтобы получить губернаторскую надбавку, нужно соответствовать ряду критериев. Работать, например, не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, куда прикреплены минимум 1700 тысячи взрослых и 800 детей. Разумеется, на работу врача у больных не должно быть нареканий. Жаловаться пациентам никто не запрещает, но каждая жалоба будет придирчиво проверяться. Все-таки большая часть подопечных участкового терапевта - пожилые и хронически больные люди, которые иногда могут капризничать. И еще одно немаловажное условие - приписанные к участку граждане должны вовремя проходить диспансеризацию. Задача врача - не просто помочь тем, кто уже заболел, но и по возможности предупредить болезнь. На доплаты врачам из областного бюджета выделено 432 миллиона рублей.

Тем временем

В понедельник в Подмосковье снова вручали сертификаты на получение социальной ипотеки врачам. Свидетельства выдали 21 специалисту наиболее востребованных в области специальностей. "До конца года сертификаты получат 280 врачей, а всего за время действия этой программы жилье смогли приобрести 800 медработников", - отметил Дмитрий Марков. Напомним, что участники соципотеки оплачивают только проценты по кредиту, а первый взнос и "тело" кредита им гасит область.

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