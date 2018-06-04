В подмосковном Ногинске задержаны наркодилеры с 5,5 кг героина

Подмосковные наркополицейские из Ногинска в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двух приезжих из одной из республик Средней Азии, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

"При проведении личного досмотра у злоумышленников - 22 и 23 лет - полицейскими были обнаружены и изъяты 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общей массой более 2 кг", - рассказала Петрова.

Кроме этого, при обысках по местам проживания подозреваемых оперативники также нашли и изъяли еще 7 полимерных пакетов и более 100 свертков с аналогичным содержимым. "Всего сотрудниками полиции изъято около 5,5 кг наркотика", - заключила Петрова.

На данный момент злоумышленники арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.