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04.06.2018 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подмосковном Ногинске задержаны наркодилеры с 5,5 кг героина

Текст: Владимир Богданов

Подмосковные наркополицейские из Ногинска в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двух приезжих из одной из республик Средней Азии, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

Полиция ликвидировала крупный канал поставок наркотиков из Европы

"При проведении личного досмотра у злоумышленников - 22 и 23 лет - полицейскими были обнаружены и изъяты 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общей массой более 2 кг", - рассказала Петрова.

Кроме этого, при обысках по местам проживания подозреваемых оперативники также нашли и изъяли еще 7 полимерных пакетов и более 100 свертков с аналогичным содержимым. "Всего сотрудниками полиции изъято около 5,5 кг наркотика", - заключила Петрова.

На данный момент злоумышленники арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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