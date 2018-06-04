В Рязани загорелся картонно-рубероидный завод

В Рязани произошел пожар на картонно-рубероидном заводе. По данным регионального главка МЧС, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 13: 42. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории картонно-рубероидного завода. По предварительным данным, площадь пожара составила около 400 метров.

- Здание двухэтажное, кровля жесткая. Огнем повреждено помещение. Угрозы соседним строениям нет. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение выезжали 9 автомобилей и 21 человек личного состава государственной пожарной службы. В 14:55 пожар локализован. Причина и ущерб устанавливаются.

По данным очевидцев, над заводом стоит столб черного дыма. В связи с сильной задымленностью к месту ЧП направлена мобильная лаборатория для оценки вредных веществ в воздухе.