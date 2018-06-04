В Воронеже придумали способ предотвратить кариес

Ученые воронежского госуниверситета разработали методику диагностирования кариеса на ранних стадиях, когда это распространенное заболевание легко вылечить.

Специалисты физического факультета ВГУ установили, что повышенное содержание определенных веществ в ротовой полости может служить признаком развития болезни. Были исследованы изменения молекулярного состава слюны у людей с множественным кариесом и найден способ предотвращения заболевания при помощи искусственно созданных биомиметических материалов.

- Для анализа слюны был применен метод метод инфракрасной спектромикроскопии с источником синхротронного излучения. Он позволяет достаточно точно определить качественный и количественный состав образца. Достоинствами метода также являются относительная простота и возможность анализировать смеси веществ, - рассказал старший научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур Павел Середин.

Выяснилось, что во рту страдающих кариесом людей снижается содержание минеральных веществ и увеличивается доля сложных органических соединений. Главным маркером служит объем тиоционавтов - веществ, вырабатываемых организмом в ответ на возникновение кариоззного процесса. Их содержание вырастает более чем в два раза.

На ранних этапах под воздействием выделяемой бактериями кислоты эмаль зуба разрушается с образованием кислой соли кальция и ортофосфорной кислоты. Основываясь на этих данных, ученые разработали идентичный здоровой эмали материал - после диагностики кариеса с его помощью можно восстановить поврежденный зуб, сообщили в пресс-службе вуза.