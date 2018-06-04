Более 1300 предприятий примут участие в 29-й Харбинской ярмарке

Заявки на участие в 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая пройдет с 15 по 19 июня, подали 1313 китайских и зарубежных предприятий.

В рамках ярмарки будет организован ряд мероприятий, направленных на углубление связей Китая и России, - Китайско-российский форум регионального сотрудничества и обменов, заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития.

На настоящий момент известно об участии в ярмарке делегаций из 15 субъектов России, в том числе из Еврейской автономной и Ярославской областей. Пройдут переговоры по таким темам, как межрегиональная торговля, наука и технологии, промышленность.

На ярмарку также приглашены представители предприятий из стран и регионов, находящихся вдоль маршрута "Одного пояса - одного пути". Сферы их деятельности охватывают машиностроение, биоэнергетику, производство экологически чистой пищевой продукции, электронную коммерцию.

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводилась начиная с 1990 года. В 2014-м решением правительств Китая и России ее уровень был официально повышен до Китайско-Российского ЭКСПО.

Одновременно власти провинции Хэйлунцзян решили отдельно организовать Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку, которая считается визитной карточкой города.