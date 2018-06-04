Российские ученые будут "ловить" опасные инфекции на Дальнем Востоке

Дальневосточный федеральный университет вместе с ЦННИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открыл международный центр молекулярных технологий. В нем российские ученые будут исследовать биологические угрозы Азиатско-Тихоокеанского региона и обучать эпидемиологов, вирусологов, бактериологов.

- Мы должны учить специалистов тому, что они будут использовать в реальной клинической практике. Например, сейчас в нашей стране лечение ВИЧ не назначается без предварительной молекулярной диагностики, с помощью которой мы можем определить состав генома и нетипичные свойства вируса. Такие, как появление устойчивости к препаратам, - говорит руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИЭ Роспотребнадзора Герман Шипулин.

Первый обучающий курс уже стартовал для медиков из Вьетнама. Большую часть времени они проводят в лаборатории. Сначала из тканей человека, животных или, например, клещей выделяют своеобразный ДНК-"суп". А потом в этом миксе пытаются найти фрагменты вирусов и болезнетворных бактерий. В качестве "подопытных кроликов" выступают возбудители холеры, гепатита, энцефалита. На очереди - туберкулез... Работа ювелирная: манипуляции с биоматериалом и реагентами выполняются вручную.

Группы набираются небольшие - по 6-12 человек. Минимальный курс рассчитан на две недели. Зарубежным коллегам он обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Однако в центре будут учиться не только специалисты из стран АТР, но и студенты ДВФУ, медики Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Все обучение идет на тест-системах, разработанных и произведенных в России. Почему? Российские системы для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний - одни из самых точных и чувствительных. Они используются по всему миру: их применяли и во время эпидемии "птичьего", и пандемии "свиного" гриппа, во время вспышек геморрагических лихорадок, эпидемии лихорадки Эбола и лихорадки Зика...

По оценкам специалистов, ежегодно в России регистрируется 100-300 случаев, когда в страну завозят экзотические для нее болезни. Как им можно противостоять на практике? Наглядный пример: в 2013 году в Москве приземлился самолет из Джакарты. Пилота начало лихорадить, поднялась температура. Сначала у него заподозрили грипп, однако стандартное лечение не помогало. Поставить диагноз и назначить адекватную терапию получилось только после того, как кровь пациента исследовали молекулярными методами. В ней оказался вирус смертельно опасной лихорадки Чикунгунья, который сейчас свирепствует в Юго-Восточной Азии. Передают его комары.

А на Дальнем Востоке, например, с этими насекомыми связана другая проблема - японский энцефалит, комары-переносчики которого регулярно залетают на юг Приморского края. В целом же инфекционная "картина" большинства российских дальневосточных регионов очень четко "синхронизирована" с северным Китаем: здесь курсируют одинаковые штаммы вирусов, совпадают сроки сезонных вспышек заболеваний. Причем это касается не только человека, но и животных, растений.

- Огромной экономической и социальной проблемой могут стать инфекции, поражающие сельскохозяйственные культуры. Существуют вирусы, способные в короткие сроки полностью погубить весь сезонный урожай риса, сои... Практически уничтожить целые популяции редких видов животных. Мы должны быть готовы к таким угрозам, - говорит профессор школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. - В новом центре мы будем вести исследования, в том числе, и в направлениях продовольственной, экологической безопасности.

Прямая речь

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России:

- Инфекции не знают границ, учитывая, насколько доступным стал мир для перемещения человека из одной точки земного шара в другую. Ежегодно мы отмечаем завозные случаи заболеваний, не характерных для наших территорий. Это говорит о необходимости постоянно изучать возбудителей, искать и совершенствовать способы борьбы с ними, в том числе профилактические. Мы готовы оказывать помощь нашим коллегам со всего мира в борьбе с угрозами инфекционных болезней. Но прежде всего, центр будет работать для стран Юго-восточной Азии, для которых этот вопрос стоит наиболее остро. Убеждена, что международный научно-исследовательский центр внесет ощутимый вклад в выстраивание эффективного взаимодействия со странами всего Азиатско-Тихоокеанского региона.