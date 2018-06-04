Улицу Владивостока назвали в честь майора Филипова

Во Владивостоке появилась улица имени Героя России майора Романа Филипова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Она расположена в районе улицы Русской - от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл.

Напомним, майор Роман Филипов долгое время служил в Приморском крае. Отсюда же был направлен в командировку в Сирию, где погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Ему посмертно присвоено звание Героя России.