В ЕАО бухгалтер УФСИН присвоила 16,7 млн рублей

К году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 30 000 рублей приговорили бывшего бухгалтера управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области.

С 2011 по 2016 годы она вместе со своей напарницей присваивала деньги, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудникам. Общая сумма ущерба составила свыше 16,7 миллиона рублей.

- Женщины вносили ложные сведения в платежные документы. Указывали имена людей, не оформленных на службу и не являющихся аттестованными сотрудниками УФСИН, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Деньги подсудимая перечисляла на личные банковские счета и карты родственников и знакомых. В этом она призналась во время судебного заседания.

Суд счел бывшего бухгалтера УФСИН виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Удовлетворен также иск о взыскании суммы причиненного ущерба в отношении ее напарницы.

Приговор в силу не вступил.