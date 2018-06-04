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04.06.2018 20:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ждем: село Дальневосточное

В Хабаровском крае создан первый населенный пункт на "дальневосточных гектарах"
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
Депутаты Хабаровского края одобрили название первого населенного пункта, появившегося на территории "дальневосточных гектаров". Село будет носить соответствующее имя - Дальневосточное.

Как отметил председатель Законодательной Думы региона Сергей Луговской, теперь дело за малым.

"Гектарщикам" помогут создать инфраструктуру - построить дороги, протянуть линии ЛЭП

- После принятия постановления Думы об одобрении предложения Совета депутатов процедуры по наименованию нового села практически завершены. Документы, обосновывающие предложение, и расчеты необходимых затрат будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. А уже окончательное решение по данному вопросу примет правительство России, - сказал Луговской.

Населенный пункт "на гектарах" разросся в южной части Хабаровского края, на территории Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. Его границы расширили прошлой осенью, включив земельные участки общей площадью 720 гектаров. Именно они стали базой для Дальневосточного. К слову, название при помощи анкетного опроса жители выбрали сами.

В Приморье раздали десять тысяч "дальневосточных гектаров"

Специально для того, чтобы официально признать новое село, в феврале был принят краевой закон. В его рамках "гектарщикам" помогут создать инфраструктуру - построить дороги, протянуть линии ЛЭП. Именно возможность подключения к электросетям и транспортная доступность побудила взять здесь пять гектаров земли хабаровского бизнесмена Михаила Утробина.

- Тут все устроило: рядом проходят линии электропередачи, федеральная трасса и от Хабаровска недалеко - всего 45 километров, - говорит Михаил. Недавно он выиграл грант для создания фермы. Планирует заняться выращиванием круглого рогатого скота.

Кстати, поселений на "дальневосточных гектарах" (пока не признанных официально) становится все больше. По количеству агломераций лидируют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская область. В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отмечают, что наметилась новая тенденция: люди стараются брать надел в местах концентрации участков.

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