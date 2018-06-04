В Приморье впервые в мире создали рекордно тугоплавкий материал

Тугоплавкий материал с рекордными температурами плавления впервые в мире создан в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Образец синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния плавится при температуре свыше 4200К. Ученые считают, что их разработка может быть применена в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.

Для получения нового материала использовался метод импульсного плазменного спекания, сообщает пресс-служба вуза. Эксперимент провели сотрудники лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Алексей Завьялов и Евгений Папынов.

Раньше рекорд в тугоплавкости держал карбид тантала-гафния Ta4HfC5 с температурой плавления 4200К. Для нового материала, полученного в вузе, прогнозируют температуру плавления на 200К выше рекордной.

- Сейчас перед нами стоит задача оптимизировать процесс и глубоко изучить пути твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза нового материала, - говорит директор Академического департамента ядерных технологий ШЕН ДВФУ, профессор Иван Тананаев.

Справка "РГ"

Тугоплавкими называют материалы с температурой плавления выше 2000К.