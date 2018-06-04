Вылетевший из Якутска самолет вернулся из-за неисправности

Пассажирский самолет Bombardier авиакомпании "Якутия", вылетевший в понедельник рейсом 379 из Якутска в Нерюнгри, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Лайнер с 36-ю пассажирами на борту вылетел из Якутска по расписанию в 08.05 по местному времени. Однако после взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В этой ситуации командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Через 40 минут после взлета воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Якутска.

Над установлением причин происшествия работает специальная комиссия.

Авиакомпания принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства. Они вылетят в Нерюнгри на резервном самолете в 13.00 по местному времени.