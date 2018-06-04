Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки посетил Ульяновск

В ходе переговоров губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоехиса Кодзуки достигнуты договоренности о сотрудничестве региона и страны восходящего Солнца в сфере экологии и здравоохранения.

Как напомнил Сергей Морозов, Ульяновская область и Япония на протяжении многих лет выстраивают партнерские отношения. Несколько крупных японских компаний разместили на территории региона свои предприятия по производству машин, станков и автокомпонентов. В ближайших планах - расширение спектра взаимодействия.

В частности, по словам Морозова, Ульяновская область намерена выстроить особенно тесные отношения с японской префектурой Фукуока, делегация которой посетила регион в ходе недавнего форума "Японская весна на Волге". Стороны разработали программу, которая предусматривает управленческие обмены в экономике, промышленности, науке и образовании, в сфере технологий, спорте и культуре.

- Нам интересен японский опыт создания экологически чистых городов. Мы планируем использовать его в Ульяновске, Димитровграде и Сенгилее. Речь идёт и о программах по воспитанию бережного отношения к природе, и о проектах в сфере переработки твёрдых бытовых отходов. Кроме того, Японии удалось значительно повысить продолжительность жизни населения, и мы могли бы использовать медицинские технологии и наработки, связанные с этим направлением, - заявил Сергей Морозов.

Тоехиса Кодзуки, в свою очередь, напомнил о заключенном недавно инвестиционном контракте между Министерством промышленности и торговли России, Ульяновской областью и компанией "Исузу Соллерс".

- Это второй специальный инвестиционный контракт, подписанный японской компанией с Ульяновской областью. Для нас большая честь, что он был подписан в присутствии руководителей наших государств, это свидетельствует о том, что наши отношения развиваются на самом высоком уровне, - отметил Тоехиса Кодзуки, добавив, что Япония также заинтересована в сотрудничестве с Ульяновской областью в сфере здравоохранения и экологии.