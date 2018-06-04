СЭГЗ выступил партнером крупнейшего евразийского форума по хлебопечению

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) поблагодарила Сарапульский электрогенераторный завод (АО "СЭГЗ") за помощь в проведении Кубка России и Кубка Центросоюза по хлебопечению на форуме "Хлеб - это мир" в Москве. Благодарственное письмо в адрес предприятия прислал президент гильдии Юрий Кацнельсон.

Соревнования проходили с 15 по 17 мая 2018 года на ВДНХ в Москве. Организаторами мероприятия стали Международный союз пекарей и кондитеров (UIBC) и РОСПиК. Сарапульский электрогенераторный завод предоставил представителям этих организаций пять двухскоростных спиральных тестомесильных машин ТМС-60-2 и МС-60-3.

"Мы высоко ценим авторитет АО "СЭГЗ" и уровень партнерских отношений, которые сложились между нашими организациями. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества" - отметил в благодарственном письме Юрий Кацнельсон.

Для проведения кубковых мероприятий были организованы четыре зоны, оборудованные по типу мини-пекарни, где разместили все необходимое, в том числе тестомесильные машины производства АО "СЭГЗ" ТМС-60-2. Еще одна модель сарапульского тестомеса - МС-60-3 - была установлена в зоне проведения мастер-классов по замесу уникальных сортов теста: гречишных, на закваске, на картофельном пюре и других компонентах.

Всего в кубках соревновались 12 профессиональных и три студенческие команды пекарей и кондитеров из 10 регионов России. Участники замешивали сдобное дрожжевое пшеничное тесто и тесто для лечебно-профилактического хлеба (состав определялся самими участниками). Масса замешиваемого теста - не более 3,5 килограмма.

Также на форуме "Хлеб - это мир" были организованы "круглые столы" по проблематике мирового и российского хлебопечения. Их участники обсудили вопросы современного развития отрасли, лечебно-профилактического и функционального хлебопечения, а также диверсификацию рынков сбыта хлебобулочной продукции, новые технологии, оборудование для хлебопечения и кондитерского производства.

СЭГЗ выпускает тестомесильные машины с 1992 года. На сегодня в номенклатуре завода пять модификаций с различными характеристиками по мощности, месильными устройствами и объемами дежи.

Справка "РГ"



АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.