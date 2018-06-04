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04.06.2018 12:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Морозов рассказал о направлениях сотрудничества с Японией

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В ходе II Международного форума "Японская весна на Волге", прошедшего в Ульяновской области, глава региона Сергей Морозов рассказал "РГ" о перспективах сотрудничества с Японией.

Напомним, в Ульяновской области уже активно работают такие крупные японские корпорации как "Бриджстоун", "Таката", "Исузу", "ДМГ Мори", но останавливаться на этом регион не намерен. Буквально на днях между Ульяновской областью, Минпромторгом РФ и компанией "Исузу" был заключен специнвестконтракт, предполагающий строительство в Ульяновске автомобильного завода с высокой (не менее 80%) локализацией производства на территории России.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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Кроме того, по словам Сергея Морозова, еще около десятка компаний из страны восходящего Солнца намерены сотрудничать с регионом в вопросах здравоохранения, экологии, возобновляемой энергетики. Будет продолжено сотрудничество по линии культуры, молодежной политики и активного долголетия.

- В ближайшее время будет восстановлена работа совета губернаторов, возглавляющих регионы  России и Японии. Совет будет координировать межрегиональные контакты наших стран, и я войду в его состав, - рассказал Морозов. - Ульяновская область - единственный регион, в котором разработан подробный план долгосрочного сотрудничества с Японией, состоящий из восьми пунктов. У нас есть амбиции стать одной из самых "японских", то есть высокотехнологичных, эффективных и успешных, территорий России.

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