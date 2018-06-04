Власть
04.06.2018 10:23

В Беларуси впервые стартовали Дни культуры Татарстана

4 июня в Беларуси стартовали Дни культуры Татарстана. Мероприятия продлятся до 7 июня.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости www.ria.ru
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В рамках Дней культуры в Минске и в Гродно пройдут показы документальных, художественных и анимационных фильмов татарстанского производства, выставки изобразительного искусства и фотовыставки, круглые столы по вопросам реализации этнокультурных инициатив на базе учреждений культуры, а также по обмену опытом в области библиотечного дела, творческие встречи деятелей культуры и искусства, выставки-ярмарки народных художественных промыслов.

Торжественное открытие Дней культуры Республики Татарстан состоится 5 июня в Белорусской государственной филармонии, где пройдет концерт мастеров искусств Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Посольства Беларуси.

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