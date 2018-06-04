В Кировской области в ДТП с трактором пострадали шесть человек

В Кировской области трактор столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Авария произошла в Орловском районе, на 374 километре автодороги Вятка, сообщил "РГ" пресс-секретарь управления регионального МВД Сергей Баранцев.

- Транспортные средства двигались в сторону Котельнича. В результате столкновения пострадали оба водителя и еще четыре человека - пассажиры машины. Всем, кому требовалось, оказана медицинская помощь, - сказал Баранцев.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.