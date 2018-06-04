В Перми заблудившийся в городе лосенок умер от испуга

В Перми от страха и обезвоживания погиб лосенок, забредший в жилой район города.

Мечущегося за металлическим забором во дворе одного из госучреждений микрорайона Левшино молодого лосенка заметили в 10 часов утра. Животное билось о металлические прутья забора, пытаясь спастись от собак и людей.

По словам зоозащитника Семена Филипповского, спасатели, полиция и егеря из соответствующих природоохранных служб не смогли ничего предпринять, поскольку не имели средств для обездвиживания животного. Необходимое снотворное и оборудование появились лишь спустя восемь часов, когда лосенок, обессилев, уже упал.

- Скорее всего, адреналин, страх и обезвоживание не давали ему встать и уйти, от этого у него не выдержало сердце, - предполагает зоозащитник.

Он напомнил, что за последний год в Перми было немало случаев, когда дикие животные попадали в неприемлемые для себя условия обитания, когда им требовалась помощь человека. Например, попавший в ДТП лосенок, лиса, упавшая с высоты, ястреб, разбившийся об оконное стекло многоквартирного дома, рысь, гулявшая по городу. Но в городе пока нет службы, специалисты которой знали бы, как действовать в подобных ситуациях.