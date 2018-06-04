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04.06.2018 12:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Саратовской области С-400 поразили воздушные цели

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" поразили цели электронными пусками ракет.

Фото: Валерий Сомкин/РГ
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Как сообщили в пресс-центре Центрального военного округа, расчеты зенитно-ракетного соединения ПВО приняли участие в тактических учениях. Воздушные цели условного противника были поражены электронными пусками ракет.

На учениях подразделения противовоздушной обороны совершили многокилометровый марш, отрабатывая действия по преодолению зараженных участков местности и отражая нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные суда условного противника. Всего было поражено более 20 целей.

Между тем, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области прошла торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса "Мастера артиллерийского огня - 2018".

Соревнования начались с военного парада команд от Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного Флота, Михайловской артиллерийской академии и 631 Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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После этого расчеты 120-мм минометных комплексов "Сани" продемонстрировали порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых рубежах.

На соревнованиях артиллеристам предстоит показать свое мастерство в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также выполнить нормативы по специальной и технической подготовке. Участники конкурса должны поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров днем и ночью.

В военных состязаниях участвует 160 артиллеристов. В ходе соревнований, которые продляться в течение недели, будут определены лучшие минометные расчеты, которые представят Россию в августе на международном этапе Армейских игр в Казахстане.

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