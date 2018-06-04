В Уфе буйный пациент напал на врача

В республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере пациент напал на врача. По сигналу тревоги в медучреждение незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, во время вечернего обхода дежурный врач услышал шум в одной из палат. Буйный пациент приставал к медсестрам, матерился и угрожал физической расправой. Доктор пытался урезонить пациента, но безуспешно: тот набросился на него с кулаками и стал бить в лицо. Сотрудницы больницы, присутствовавшие при этой сцене, нажали "тревожную кнопку".

- Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался 45-летний житель города Ишимбая, ранее судимый за угрозу убийством. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе Росгвардии.