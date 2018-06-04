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04.06.2018 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновске назвали привлекательные для японских инвестиций отрасли

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В ходе круглого стола "Япония - Ульяновская область", состоявшегося в рамках II Международного форума "Японская весна на Волге", эксперты перечислили факторы, которые могут привлечь японских инвесторов в регионы России, а также назвали наиболее перспективные для инвестиций отрасли экономики.
Фото: Виталий Ахмеров/РГ По словам аналитиков, российские рынки сбыта интересны японцам благодаря объемам и перспективам роста. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
По словам аналитиков, российские рынки сбыта интересны японцам благодаря объемам и перспективам роста. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

Круглый стол был организован силами регионального правительства и "Корпорации развития Ульяновской области". В нем приняли участие представители японских и российских деловых кругов, главы муниципалитетов Ульяновской области, представители региональных институтов развития и бизнес-структур.

По словам советника по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков Ивао Охаси, наиболее важным фактором интереса японских фирм к ведению бизнеса в России, согласно данным опроса, является объем рынков сбыта и перспектива их роста. Россия входит в Топ-15 привлекательных для японских инвесторов стран мира.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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- Что касается наиболее перспективных отраслей, в которые в ближайшие годы японский бизнес будет готов вкладывать деньги, то это, согласно исследованию, цифровая экономика, городская среда, транспортная инфраструктура, энергосбережение, агробизнес, - добавил Ивао Охаси.

По словам зампредседателя правительства Ульяновской области Дмитрия Богданова, в течение последних пяти лет Япония является одним из важнейших экономических партнеров Ульяновской области.

- Общая сумма инвестиций японских компаний в экономику Ульяновской области составляет порядка 500 миллионов долларов США. По итогам реализации инвестиционных проектов создано свыше полутора тысяч рабочих мест. Мы стремимся расширять спектр нашего сотрудничества и проводим переговоры с новыми компаниями в таких сферах, как производство автомобильных компонентов, тепличное овощеводство, зеленая энергетика и других, - рассказал Богданов.

По итогам 2017 года Япония занимает второе место по объему товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами и первое место по объему импорта в регион. Ряд крупных японских корпораций разместили здесь свои предприятия.

- С 2012 года в регионе располагается производство грузовых автомобилей японской компании ISUZU. В 2013 году завод по производству автомобильных систем безопасности открыл японский концерн ТАКАТА. В 2015 году в Ульяновске заработал станкостроительный завод германо-японской корпорации DMG MORI, объем инвестиций в его создание составляет 4,5 миллиарда рублей, - напомнил генеральный директор "Корпорации развития Ульяновской области" Сергей Васин. - В 2016 году в индустриальном парке "Заволжье" введено в эксплуатацию предприятие по производству шин японской компании Bridgestone в партнерстве с концерном Mitsubishi, где создано свыше 600 рабочих мест, а в строительство предприятия вложено более 12,5 миллиардов рублей. В 2017 году открыта учебная лаборатория Mitsubishi в Ульяновском государственном техническом университете. Компания рассматривает варианты сотрудничества с регионом в различных отраслях промышленности.

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