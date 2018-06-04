Видео: В Удмуртии на улицы города вышел медведь

Медведя заметили на улицах города Воткинска в Удмуртии.

Сегодня около двух ночи животное прогуливалось по улице Белинского, сообщили в администрации муниципалитета.

Люди, которые его увидели, сразу же позвонили в экстренные службы. На место выехали сотрудники Росгвардии. Они сопровождали медвежонка, пока тот бежал по улицам Школьной и Пролетарской. На улице Чайковского он прыгнул в пруд и уплыл в сторону Березовского леса.

Сейчас местные охотники прочесывают лес, чтобы убедиться, что медведь ушел из окраин города.